「ウエストランド」井口浩之がテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜・午前１時５８分）に出演。テレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」で、未公開シーンが公開された。

井口は共演している「バイきんぐ」小峠英二に向かって「１個謝らなきゃいけないことがあるというか…」と始めた。

「キングオブコント２０１２年優勝されて、その時僕もうめちゃくちゃ若手だったんですけど、たまたまラッキーパンチでキングオブコント準決勝に行ってて。あの時芸人審査だったじゃないですか。審査してたんですよあの時」と明かすと、小峠は「えー！井口いたんだ、あの時」とびっくり。

「もう本当に事務所入って３年とかそんなもんだったんで。で、バイきんぐさんの時とんでもない、ひな壇でみんな地団太踏んでわーって揺れるぐらいウケて、もう凄い。で、（芸人審査員は）１人１０点持ってて、みんな１０点だったんですけど、なんかよくわかんなくて９点に（入れちゃった）。コントのこととかよくわかってなかったから…」と明かすと、小峠は「なんだそれ」と爆笑。

井口は続けて「結構みんな１０点とかにしてたのに。あとからすげぇ怒られたんですよ。『あれを９点にするってどういうつもりなんだ』って。良かった、優勝してよかった。その１点とかで違うとかにならなくてよかった本当に」と振り返った。