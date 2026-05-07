【台風情報】台風5号(ハグピート) このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速30メートル予想 今後の全国の天気を地方ごとに 気象庁
■台風第5号(ハグピート)
2026年5月7日18時45分発表 気象庁
7日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯7度25分 (7.4度)
東経142度20分 (142.3度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北側 220 km (120 NM)
南側 165 km (90 NM)
8日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度00分 (8.0度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
8日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度40分 (8.7度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
9日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度55分 (9.9度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
10日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度10分 (11.2度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
11日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 320 km (175 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
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