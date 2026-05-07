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■台風第5号(ハグピート)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月7日18時45分発表　気象庁

7日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
中心位置    北緯7度25分 (7.4度)
東経142度20分 (142.3度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北側 220 km (120 NM)
南側 165 km (90 NM)

8日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度00分 (8.0度)
東経140度35分 (140.6度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

8日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度40分 (8.7度)
東経138度50分 (138.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度55分 (9.9度)
東経135度55分 (135.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

10日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度10分 (11.2度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

11日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度10分 (12.2度)
東経129度55分 (129.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    320 km (175 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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