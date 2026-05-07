山田涼介の演技が光っていた「出演作」 ランキング！ 『親愛なる僕へ殺意をこめて』を抑えた2作品は？
All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の演技が光っていたと思う出演作 」ランキングを紹介します。
【10位までのランキング結果を見る】
3位にランクインしたのは、ドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』（フジテレビ系）です。
主演の山田さんが演じたのは、連続殺人犯を父に持つ大学生・浦島エイジ。温厚さと凶暴さを持つ二重人格の役に挑み、目つきから歩き方、話し方まで別人のように演じ分けました。俳優としての凄みを見せつけた作品です。
回答者からは「浦島エイジの二重人格という超高難度役を、表情と声だけで演じ分けた」（60代男性／東京都）、「これまでのイメージを覆すシリアスな演技で、俳優としての実力が強く印象に残った作品だから」（40代男性／大阪府）、「二重人格という難役を、目つきや雰囲気だけで瞬時に演じ分ける凄まじい演技力に終始圧倒されたため」（30代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
2位は、ドラマ『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
同名の人気漫画をドラマ化した同作は、個性豊かな生徒たちが難事件に挑む青春ミステリー。山田さんが演じた天草流は、クールな少年探偵でありながら、複雑な過去や内面を抱えたキャラクター。10代とは思えないほどの表現力で独特の存在感を放ちました。
アンケートでは、「特殊能力を上手く熱演していたと思うからです」（50代女性／愛知県）、「ビジュアルも演技も完璧だから」（40代男性／神奈川県）、「山田涼介といえば探偵学園Q！！ほかにも歴代色んな方がやっているが大人になったいまでも覚えているくらいインパクトがあった」（30代女性／茨城県）といった声が寄せられました。
1位に輝いたのは、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
人気漫画が原作のこのドラマは、1995年からシリーズを重ねてきた大人気作品。山田さんは4代目・金田一一として主演を務め、普段はお調子者でありながらも、鋭い推理で真犯人を追い詰めて事件を解決する高校生名探偵を熱演しました。
回答者からは「若かりし頃のキラキラした山田君の演技が光っていた」（50代女性／神奈川県）、「カッコいいだけではない、『王子様キャラ』ではないちょっと三枚目なキャラを演じていて、ある意味山田くんのイメージをぶっ壊した作品だと思う」（40代女性／兵庫県）、「色々な主役の金田一少年を見てきたが、彼が一番適役だったと感じたため」（40代男性／その他）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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3位：『親愛なる僕へ殺意をこめて』（浦島亀太）／37票
3位にランクインしたのは、ドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』（フジテレビ系）です。
回答者からは「浦島エイジの二重人格という超高難度役を、表情と声だけで演じ分けた」（60代男性／東京都）、「これまでのイメージを覆すシリアスな演技で、俳優としての実力が強く印象に残った作品だから」（40代男性／大阪府）、「二重人格という難役を、目つきや雰囲気だけで瞬時に演じ分ける凄まじい演技力に終始圧倒されたため」（30代女性／長崎県）といったコメントが寄せられています。
2位：『探偵学園Q』（天草流）／47票
2位は、ドラマ『探偵学園Q』（日本テレビ系）です。
同名の人気漫画をドラマ化した同作は、個性豊かな生徒たちが難事件に挑む青春ミステリー。山田さんが演じた天草流は、クールな少年探偵でありながら、複雑な過去や内面を抱えたキャラクター。10代とは思えないほどの表現力で独特の存在感を放ちました。
アンケートでは、「特殊能力を上手く熱演していたと思うからです」（50代女性／愛知県）、「ビジュアルも演技も完璧だから」（40代男性／神奈川県）、「山田涼介といえば探偵学園Q！！ほかにも歴代色んな方がやっているが大人になったいまでも覚えているくらいインパクトがあった」（30代女性／茨城県）といった声が寄せられました。
1位：『金田一少年の事件簿』（金田一一）／52票
1位に輝いたのは、ドラマ『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）でした。
人気漫画が原作のこのドラマは、1995年からシリーズを重ねてきた大人気作品。山田さんは4代目・金田一一として主演を務め、普段はお調子者でありながらも、鋭い推理で真犯人を追い詰めて事件を解決する高校生名探偵を熱演しました。
回答者からは「若かりし頃のキラキラした山田君の演技が光っていた」（50代女性／神奈川県）、「カッコいいだけではない、『王子様キャラ』ではないちょっと三枚目なキャラを演じていて、ある意味山田くんのイメージをぶっ壊した作品だと思う」（40代女性／兵庫県）、「色々な主役の金田一少年を見てきたが、彼が一番適役だったと感じたため」（40代男性／その他）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)