「爆速で痩せててすごい」中川翔子、“痩せて見える衣装”姿を披露！ 「産後なのにずっと可愛くて」
タレントの中川翔子さんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「痩せて見える衣装」姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】中川翔子の“痩せて見える衣装”姿
ファンからは「産後なのにずっと可愛くてすごい」「かわいすぎるママ」「ほんとに同い年？」「こんなに爆速で痩せててすごい」「翔子ちゃんの細さに改めてびっくり」「赤めっちゃ似合ってて素敵」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】中川翔子の“痩せて見える衣装”姿
「かわいすぎるママ」中川さんは「痩せて見える衣装」とつづり、4枚の写真を投稿。赤色を基調としたアイドルのような衣装を着用しています。とても41歳・2児の母には見えない若々しい姿です。また、中川さんは「本当体重落ちてきて良かったまだがんばるよ」と、実際に減量に成功していることも明かしています。
歌手活動20周年ライブを開催中川さんは、同日の別の投稿にて「しようこは レベルがあがった！ 昨日は歌手活動20周年のバースデーライブ！」と、歌手活動20周年を記念したライブを開催したことを報告。同じ赤い衣装を着て、双子の息子を抱きかかえる写真も公開しています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)