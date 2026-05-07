＜上司から尋問＞就業中に居眠りする同僚について聞かれた。モヤモヤするけどチクるメリットもなく…？
「チクる」とは、密告する・言いつけるといった意味を持つ俗語です。例えば下校中に禁止されている買い食いをする姿をクラスメイトに見られ、先生にチクられた……などという場面。正しいのはもちろん告発したクラスメイトのほうで、悪いのは買い食いしたほう。しかし、なぜか「黙っていてくれればいいのに、いい子ぶっちゃって」「真面目すぎて面白味がない」と、正しいはずの側が非難される場合もあります。
職場で同僚が居眠りする姿をしばしば目にしているという方から、ママスタコミュニティに投稿がありました。
『パートで事務をしています。2ヶ月前に入ってきた同僚が、よく居眠りをしています。社内面談の際に名指しでその人について聞かれることがあるのですが、返答に困ります』
面談を担当しているのは直属ではなく、総括的な立場の上司。「同じパートとして、◯◯さんはどんな感じですか？」と、定期面談のたび尋ねられるといいます。同僚が居眠りする姿は数回目撃しており、席が真横なので毎回丸見えとのこと。本来なら告発すべきなのでしょうが、投稿者さんと同僚は業務内容が違うため、居眠りされても直接の被害はないとのこと。
『業務が滞らないなら、ほうっておく』
「みなさんなら、居眠りしていることを言いますか？」と質問した投稿者さんに対し、多かった回答はこのようなもの。「巻き込まれないようにするのが一番」という声もあったように、告発したことで逆恨みされるなど面倒を避けたいと考える声が主流でした。
「告げるメリットがない」という指摘もありました。会社にとっては怠けているパートが判明するメリットはありますが、投稿者さんにとってのメリットは薄そうです。せいぜい「正直なパートさん」と、会社からの印象が若干よくなる程度？ しかし面倒に巻き込まれるというデメリットは、それ以上かもしれません。
上司の真意は？わからないからこそ、返答は無難なものに
尋ねてくる上司の真意を探るコメントも、いくつかありました。
『どういう意図で同僚の様子を聞いてくるのかな。他の人から何かを聞いていてその事実確認なのか、世間話的なものか』
はっきりしないからこそ、やっかいです。入社2ヶ月はまだ入りたての部類ですから、単にどんな仕事ぶりかを確認したいだけかもしれません。
『その上司、おかしくない？ 他人のことなんて、ペラペラ話せるわけがない』
「パートの面談で、そんな話はしない。むしろ悪口を引き出そうとしているのでは？」とまで考える方も。投稿者さんによれば、その上司は普段別室にいるのでパートたちの働きぶりをよく知らないとのこと。査定のためのひとつの方法が、同僚たちから情報を収集することなのかもしれません。以前に「◯◯さんと話したりしていますか？」と聞かれたときは、「仕事中に話す必要がある？」と思い返答に窮したとか。
『居眠り以外にもコーヒーを入れに行ったり、トイレに行ったり、とにかくよく席を立つ人。他の人とのおしゃべりも多く、そんな調子でよく仕事が滞らないなと思っています』
投稿者さんには他にも気になるところがあるようです。頻繁（ひんぱん）に席を立ち、そのたび後ろを通るので気が散る。離席しておしゃべりばかりしているので、電話がかかってきても受けてくれない。自分より年下の同僚にタメ口で話すことも、引っかかるようです。
かなり不満がありそうなのでいっそ上司に話してしまえばいいのにとも思いますが、「気が散るということは、つまり私が仕事に集中できていないと判断されることもあるので」。今は「とくにありません」という無難な返答にとどめているそうですが、「でも、それだと『同僚に興味がないの？』と思われるかなとも考えられる」。考え出せばキリがありません。結局一番の願いは、「そんな質問をしないでほしい」なのでしょう。
同僚を心配している風を装って、やんわり伝えてみては？
不満を呑み込みやり過ごそうとする投稿者さんに対し、行動をすすめるコメントも散見しました。
『私なら面談うんぬんの前に、その人を起こす』
お昼休み後に一瞬ウトウトしている程度なら、投稿者さんもわざわざ「よく居眠りしている」とまでは表現しないはず。明らかに寝ているのでしょう。仕事中に隣席の人が寝ていたら、普通は驚きます。「私なら『◯◯さん、大丈夫？』と声をかける」といった声もありました。
しかし「起こすのも面倒。起こしたら起こしたで、長い言い訳が始まりそうなので」と、投稿者さん。とにかく関わりたくないと考えていることが、よくわかります。
『頻度次第。多いなら、私は言う。お金をもらってるくせに、寝ているんじゃない！』
告発するという意見もありました。直接の害はないにせよ気が散ったり、こちらの仕事のやる気まで下がることは考えられます。
『私ならはっきり言わないまでも、「あまりお話しすることはないのでわかりませんが、少しお疲れなのかなという印象はあります」くらいは言うかも』
「お疲れのように見える」は、使えそうです。伝え方としては同僚を批判しているわけではなく、あくまで「心配しています」。さらに「◯◯さん、何かありましたか？」とさらに質問を重ねるという案もありました。突っ込むことで、質問の真意が少しはわかるかもしれません。
「名指しで聞いてくるということは、上司もその人に何か思うところがあるからでは」という声も。たしかに投稿者さんがこれまで他の同僚についても名指しで尋ねられていたのなら、このような投稿はあげなかったはず。おそらく何かあるのです。
『「疲れている」という言い方は、いいですね。次回言えそうなら、言ってみようかな』
基本的には様子見することに決めた投稿者さんでしたが、こんな言葉も届きました。隣席に人がいるのに堂々と居眠りするほどなら、他の人にも気づかれるのは時間の問題。しばらく様子を見て勤務態度を改める気がなければ、一歩踏み込み「お疲れかも」と申告してみてはいかがでしょうか。