女性向けゲーム『ブレイクマイケース』が、リリース2周年を記念した期間限定イベント『ブレイクマイケース 2nd Anniversary -Dualism-』を本日5月7日より開始した。

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本イベントは“Dualism”をコンセプトに据え、前半／後半の2部構成でストーリーが配信される。Aporiaが、とあるゲーム内に隠された“合言葉”を代わりに見つける探索代行を請け負う。あわせて公開されたプロモーションビデオでは、2周年記念SSRのカードビジュアルやイベントストーリーのあらすじを確認できる。

2周年を記念した期間限定ガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ』では、Aporiaスタッフ21人全員の2周年記念限定SSRカードが一挙に登場し、“Dualism”のコンセプトを反映した“2つの姿”がイラストに描かれている。SSRカードの出現率は通常の2倍に設定され、入手することで“あったかもしれない日常”を綴ったカードストーリーを読むことができる。5月13日からは、各部署のSSRカードの出現率が上がるピックアップガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ Spotlights』も開催予定。

また、有償クリスタル限定のガチャ『2nd Anniversary ブレマイパーティ Full Course』では、プレイするたびにSSR出現率が上がり、最終STEPで2周年記念限定SSRカードが必ず1枚手に入る仕様となっている。期間中は、毎日1回無料10連ガチャが回せるキャンペーンも実施され、合計最大100連分が無料でプレイ可能。さらに、スペシャルログインボーナスとして、ログインごとにクリスタル50個（最大500個）も配布される。

イベント限定プレイリストでは、6曲の新規パズルBGMが追加された。Aporiaの6つの部署それぞれに“Dualism”のコンセプトを重ねたインストミュージックで、制作陣にはDirty Androids、西島尊大、y0c1eらが参加している。

イベント後半期間には、日替わりで追加されるパーソナルソングのパズルステージも遊べるようになり、初回クリアで上限解放チップ SSRやPremium Archives専用ガチャチケットなどを獲得できる。

このほか、2周年記念スペシャルミッション、過去のイベントストーリーを期間ごとに解放するキャンペーン、2025年に開催された『1st Anniversary ブレマイパーティ』のスタッフカードの再登場、過去のイベント限定カードを入手できるガチャ『Premium Archives』、各種効率アップキャンペーンなどのコンテンツが展開される。

（文＝リアルサウンド編集部）