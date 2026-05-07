＜速報＞米女子ツアー第1ラウンドが開幕 日本勢先陣の馬場咲希はパー発進
＜ミズホ・アメリカズオープン 初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが開幕した。
【写真】フェアウェイとは別人？ 馬場咲希の肩出しドレス姿に視線集中
日本勢は13人が出場している。その先陣として、馬場咲希が日本時間午後8時15分に第1組でティオフ。1番パー4をパーで滑り出した。山下美夢有は午後8時59分にスタート。昨年大会で8位に入った竹田麗央は午後9時10分からラウンドを開始する。櫻井心那、笹生優花、吉田優利の日本勢グループは、翌8日（金）の午前1時26分にティオフ。畑岡奈紗、勝みなみも同組となり、午前2時32分にスタートする。今大会の賞金総額は325万ドル（約5億800万円）。優勝者には48万7500ドル（約7600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ミズホ・アメリカズオープン スコア速報
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