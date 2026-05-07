再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は７日、自民党の合同会議に、再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを「原則禁止」とする再修正案を提示した。

出席議員の間では原則禁止の方針でほぼ一致したが、この規定を同法の本体部分に当たる「本則」に入れるべきだとの意見が相次ぎ、政府と自民党で再調整することになった。

法務省が示した再修正案では、不服申し立てについて「してはならない」と明記して禁止し、再審開始決定を取り消すべき「十分な理由」がある場合に限って可能とした上で、この規定を法律の付随的な部分である「付則」に盛り込んだ。

先月に示した修正案は、不服申し立ての「禁止」には触れず、「十分な理由」がある場合に限定する内容だった。だが、議員側から「それでは不十分だ」との批判が相次ぎ、禁止を求める党側に譲歩した。

再審制度を見直す措置について、修正案では、改正法の施行から５年を経過した場合に必要に応じて講じるとしていたが、再修正案では「５年ごと」に変更。裁判所が本格的に審理に入る前に「棄却」する手続きに関しても、批判のあった「請求理由のないことが明らか」との要件を削除した。

出席した議員によると、不服申し立てを原則禁止することで議員間の認識がおおむね一致したという。ただ、同法の「付則」ではなく「本則」に盛り込むべきだとの意見が相次いだため、政府側が再検討することも決まった。同党は再検討の結果を踏まえ、最終的に判断する方針だ。