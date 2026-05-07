プロバスケットボールプレーヤー富樫勇樹（32）がプロデュースするスポーツと音楽の祭典「UNAVERAGE FES．」が、7月20日に横浜市内の横浜BUNTAIで開催される。

24年にスタートした、トップアスリートとアーティストの垣根を越えたフェス。3回目となる今回は初の祝日開催となる。バスケットボール界のみならず、さまざまな競技の日本を代表するアスリートが異種格闘技ともいえるさまざまな対決を展開。人気アーティストによるライブパフォーマンスも行われる。

富樫のコメントは以下の通り。

「2024年、2025年に続き、今年も第3回を開催できることをとてもうれしく思っています。今年は海の日、初めての祝日開催となります。今まで平日開催で来場に足踏みしていた方にも、普段の試合とは違うアスリートの一面を見ていただく機会にできたらうれしいです。『UNAVERAGE FES．』の魅力は、競技の枠を越えたトップ選手たちが結集して、来場者の方と一緒にアクティビティーを体験・体感することで、今年のイベントも楽しみです。アーティストのパフォーマンスを観に来られる方も、スポーツが好きな方も、バスケをやりたい方も、皆さんが楽しめるようなイベントにしますので、楽しみにしていてください！そしてぜひ会場にお越しください！」

出演者は今後、順次発表される。