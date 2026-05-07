Photo: 神津文人

この春、ニューバランスのランニングシューズのラインナップに「エリプス」というモデルが加わりました。“時間を忘れて走る感覚を取り戻す”というコンセプトの元に開発されたシューズは、一体どんな走り心地なのでしょうか。テスト用シューズをご用意頂き「エリプス」をしっかりと試させてもらいました。

時間を忘れて走る感覚に特化したシューズ

Image: ニューバランス ニューバランス「エリプス」。17,930円（税込）。写真のカラーはDEEP END with GLINT BLUE and MEDUSA GREEN

そもそもどうしてシューズのコンセプトが、“速く走る”や“長く走る”といったものではなく“時間を忘れて走る感覚を取り戻す”なのかというところも気になります。気分転換やストレス発散のために始めたランニングも、レースに出よう、自己記録を更新しようという目標を立てると、どうしてもペースや距離、心拍数といった数字を気にするようになります（スマートフォンやランニングウォッチの進化の影響もありますね）。

1kmごとのラップをチェックしながら走っている、走り終わったらアプリでさまざまなデータを確認しているというランナーの方も多いのではないでしょうか。

テクノロジーがランニングを“常に数字とつながるスポーツ”に変えてしまった現代に、“走りに没入する本来の楽しさ”を再発見するためのモデルとして「エリプス」は作られたのだそうです。

ちょうどいいスペック

Photo: 神津文人 ミッドソールにはフレッシュフォーム エックスを採用。高いクッション性が特徴です

高いクッション性とロッカー構造により、身体への負担を和らげるという「エリプス」。ミッドソールには、ニューバランス独自素材のフレッシュフォーム エックスが採用されています。フレッシュフォーム エックスは衝撃吸収性に優れ、適度な弾性がある素材。接地感はとてもソフトで、着地衝撃をしっかりと緩衝してくれている感じがします。

Photo: 神津文人 履き口周辺がソフトで、快適なフィット感が得られます

「エリプス」に足を入れると、ソフトなフィット感が得られます。レーシングシューズのようなタイトな足型ではなく、足幅があるタイプなのでスニーカー感覚で履けて、多くの人の足にフィットするのではないかと思います。シュータンには厚さがあり、履き口周辺にはパッドが搭載されているので、着用感はとても快適。ランニングのみならず、ウォーキングや、タウンユースにもマッチするシューズなのではないでしょうか。

Photo: 神津文人

タウンユースといえば、ポジティブな意味でランニングシューズらしくないデザインも特徴。近年、日本だけでなく、韓国や中国などのアジア諸国で若い世代を中心にコミュニティランが盛り上がっており、ランニングギアにスタイリッシュさやトレンド感を求めるランナーが増加していることも、「エリプス」のデザインの背景にあるようです。

とはいえ、アッパーにはしっかりとテクノロジーが盛り込まれています。アッパーの上層には伸縮性と通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用し、下層には通気性がありながら耐久性も高いモノメッシュを採用。足の動きに追従してほしい部分には伸縮性の高いメッシュを、より保護したい部分、擦れやすい部分には強いメッシュを使っているというわけです。

抜群の安定感で足元をサポート

Photo: 神津文人 接地面積が広く安定感があります

クッション性に優れた「エリプス」ですが、接地面積が広い設計なので安定感も感じられます。アウトソールの形状は、着地時のブレを抑制し、安定した重心移動をサポートしてくれるデザインになっているとのこと。適度なロッカー構造が採用されていることもあって、確かにスムーズに転がっていくような感じがします。

Photo: 神津文人 お散歩シューズにもぴったり！

決してスピードが出しやすいシューズではありませんが、景色を楽しみながらのんびり走る（歩く）、少し遠くのカフェまで散歩する（調子が良ければ走る）、友人とおしゃべりしながら走るといったシーンに凄くマッチすると思います。積極的に履きたくなるデザインなところもいいですよね。「エリプス」があると日常が少しアクティブになりそうです。