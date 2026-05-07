ニューストップ > ライフ総合ニュース > 柱の陰に隠れて『ソワソワしていた子猫』→飼い主が近づくと…『尊す… 柱の陰に隠れて『ソワソワしていた子猫』→飼い主が近づくと…『尊すぎる瞬間』に「全部が愛おしい」「やだぁー可愛い」と癒される人が続出 柱の陰に隠れて『ソワソワしていた子猫』→飼い主が近づくと…『尊すぎる瞬間』に「全部が愛おしい」「やだぁー可愛い」と癒される人が続出 2026年5月7日 20時5分 ねこちゃんホンポ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真・動画提供：Instagramアカウント『ジジ』さま 執筆：曽田恵音 編集：ねこちゃんホンポニュース編集部 ※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【動画：柱の陰に隠れて『ソワソワしていた子猫』→飼い主が近づくと…『尊すぎる瞬間』】 『伸縮性すごいな』座っているときはスリッパと同じ長さだった猫→伸ばした結果…驚きの姿が99万表示「表情が何ともｗｗ」「確かに凄い」 車や人通りが多い'危険な場所'でうろうろとしていた小さな猫→地域住民の協力で…涙あふれる瞬間が10万再生「感銘を受けた」「みんな優しい」