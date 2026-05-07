タレントの久松郁実(30)が6日、自身のインスタグラムを今年初めて更新。娘と沖縄を訪れた近況を公開した。



【写真】美肌の肩と首筋にサラサラヘアが揺れる…麗しき沖縄の休日

昨年10月以来、約7カ月ぶりとなった投稿で、「かなり久しぶりの投稿になってしまいました!GWは娘と沖縄旅行へ プールに入ったり タコス食べたり、沖縄そばたべたり、沖縄を大満喫しました！」とつづり、近影を公開。オフショルダーの黒いトップスにサングラスをかけ、目線をカメラから外したうつむき加減のカットは落ち着いた雰囲気。旅行前にメンテナンスした髪は「プールに入ってもサラサラのままでいられました」という仕上がりで、風に揺れてスタイリッシュな印象を加えている。



昨年もインスタでは親子のお出かけ風景や継続的に行っているトレーニングの様子などを公開。変わらぬ美しさで久々に見せた元気な姿に、ファンからは「お久しぶりです！お元気で何よりです!」「ママも娘ちゃんも可愛い」「お元気そうで良かったです。これからも幸せな日々を過ごして下さいね」「沖縄旅行良いですね」といった声のほか、同じ事務所のタレント・松元絵里花からも「会いたい」というコメントが寄せられている。



久松は2008年、雑誌「Hana＊chu→」でモデルデビュー。12年「CanCam」専属モデルに抜擢。14年には三愛水着イメージガールを務めた。女性誌でモデル、男性誌でもグラビアを飾る「モグラ女子」の代表格として人気を集め、女優、タレントとしても活躍。20年に会社経営者と結婚、24年3月に第1子女児出産を発表した。



（よろず～ニュース編集部）