「ちいかわ」バースデーキャンドル2種が登場　“ホイップ”姿のちいかわ＆ハチワレを再現

「ちいかわ バースデーキャンドル」と「ちいかわ おめでとうキャンドル」の2種類が、5月1日にローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社より発売されることが発表された。価格はいずれも770円（税込）。

【写真】ホイップ姿のちいかわ＆ハチワレがグッズに

「ちいかわ バースデーキャンドル」は、原作漫画の名場面である“ホイップ”姿のちいかわとハチワレを立体化したピック型のキャンドル。サイズはW120×L28×H80mm。発売日の5月1日は、ちいかわとハチワレの誕生日でもある。

「ちいかわ おめでとうキャンドル」は、ケーキの上にちいかわとハチワレを飾ることができるピック型キャンドル。誕生日のほか、合格祝い、優勝祝い、昇進祝い、アニバーサリーなど幅広いシーンで使用できる仕様となっている。サイズはW120×L28×H80mm。

両商品の販売はちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、カメヤマECサイトなどのオンラインストアに加え、「ちいかわらんど」各店、カメヤマキャンドルハウス青山店、カメヤマローソクタウンストアなどの実店舗で取り扱われる。

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノによるX（旧Twitter）発の漫画作品。ちいかわ、ハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターたちの日常を描く。講談社から『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで刊行されており、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がフジテレビ系「めざましテレビ」枠で放送中。2026年夏には「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）