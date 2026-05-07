Perfume、中田ヤスタカ書き下ろし曲「コールドスリープ」の存在が明らかに 5・15に配信リリース決定
Perfumeが“コールドスリープ”前にレコーディングした楽曲「コールドスリープ」が、15日に配信リリースされることが発表された。
【動画】3人がスタッフにコールドスリープを伝える場面…Perfumeドキュメンタリー映画予告映像
同曲は、Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』（5月15日公開）の主題歌。きょう7日に、映画の全国公開に先んじて、北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡の全国6ヶ所の劇場にて最速上映が開催され、サウンドプロデューサーの中田ヤスタカ（CAPSULE）が同映画のために書き下ろし、コールドスリープ前にレコーディングされた主題歌「コールドスリープ」が存在することが明らかとなった。同曲が15日に配信リリースされる。
映画では、長年第一線を走り続けてきたPerfumeが、節目となる25周年を迎える中で下した決断＝コールドスリープに至るまでの過程が、長期密着の映像とともに描かれる。華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択が、メンバー自身の言葉で語られる。楽曲は、今まさにコールドスリープに至るPerfume、グループの歩んできた軌跡、そしてその先の未来までをも感じさせる内容となっている。
映画とともに楽曲「コールドスリープ」にも大きな注目が集まりそうだ。
【動画】3人がスタッフにコールドスリープを伝える場面…Perfumeドキュメンタリー映画予告映像
同曲は、Perfumeの結成25周年を記念したドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』（5月15日公開）の主題歌。きょう7日に、映画の全国公開に先んじて、北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡の全国6ヶ所の劇場にて最速上映が開催され、サウンドプロデューサーの中田ヤスタカ（CAPSULE）が同映画のために書き下ろし、コールドスリープ前にレコーディングされた主題歌「コールドスリープ」が存在することが明らかとなった。同曲が15日に配信リリースされる。
映画とともに楽曲「コールドスリープ」にも大きな注目が集まりそうだ。