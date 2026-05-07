63歳・川崎麻世「検査結果は妻への感謝状」 医師も驚く“30代の肝臓”血液検査の結果を公開「ワカスギ麻世さん」「奥様に感謝ですね」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が7日、「検査結果は妻への感謝状」と題しブログを更新。病院での血液検査で“パーフェクト”な診断結果となったことを報告し、21歳下の妻で料理研究家の花音さんへの食事・栄養面でのサポートに感謝を伝えた。
【写真】「奥様に感謝ですね」医師も驚きの検査結果を公開した川崎麻世
投稿では、「料理研究家で食生活アドバイザーの妻の毎日の食事のおかげと自らの意識や適度な運動のおかげか病院での血液検査で医者も驚きの検査結果が出ました！」と書き出し、「『川崎さんパーフェクトですよ お酒飲まれると聞いてましたが肝機能も全く問題なし 30代の方でも結構悪い方が目立ちますからね やっぱり奥様のおかげですかねー』と言われました」とうれしそうに報告。
「早速結果を家に持ち帰ってその話をして表彰状ですと妻に渡したら 結果を見て『ほんとだよ！ぷーさん（俺）からの感謝状だよ』と喜んでましたが更にAIで分析してました」と、さらに検査結果をAIで分析したというスクリーンショットを複数枚投稿。結果には、主に食生活を高評価する内容がずらりと並び、「63歳でALT8は『30代の肝臓』レベル」「63歳でこの数値は『日頃の積み重ね』の賜物で、一朝一夕では作れません」などと絶賛されていた。
この投稿にファンからは「すす‥凄いですね 花音さんの実力も」「お身体もワカスギ麻世さん！」「奥様に感謝ですね」などのコメントが寄せられている。
麻世は2024年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。
【写真】「奥様に感謝ですね」医師も驚きの検査結果を公開した川崎麻世
投稿では、「料理研究家で食生活アドバイザーの妻の毎日の食事のおかげと自らの意識や適度な運動のおかげか病院での血液検査で医者も驚きの検査結果が出ました！」と書き出し、「『川崎さんパーフェクトですよ お酒飲まれると聞いてましたが肝機能も全く問題なし 30代の方でも結構悪い方が目立ちますからね やっぱり奥様のおかげですかねー』と言われました」とうれしそうに報告。
この投稿にファンからは「すす‥凄いですね 花音さんの実力も」「お身体もワカスギ麻世さん！」「奥様に感謝ですね」などのコメントが寄せられている。
麻世は2024年10月14日、インスタで「兼ねてからお付き合いしていた方と入籍致しました」と再婚を発表。翌15日放送のバラエティ番組『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で、相手が料理研究家、釣り師の花音さんであることを明かしていた。