野田善己オーナーはラッキードリーム（牡８歳、父シニスターミニスター）が岩手競馬へ移籍したことを５月７日、自身のＸで発表した。所属は板垣吉則厩舎。兵庫競馬から今春、浦和競馬に移籍し、準重賞の’２６武蔵国（むさしのくに）オープンで４着になり、岩手に移る形となった。

同オーナーはＸで「このまま夏頃までは岩手所属として重賞戦線に挑む予定です。今回の流れは行き当たりばったりではなく、園田で引退の危機に瀕したラッキーを少しでも長く現役で走らせる為、当初から考えていたプランでした」と明かしている。

加えて「このローテには批判の御意見もあると思います。ただ、近年の猛暑を考えると、暑さに弱いラッキーを年齢的にも少しでも涼しい環境で走らせたい事。そしてデリケートな性格のラッキーにとって、長距離遠征より、その土地に所属して走る形の方が合っていると考えました。節操が無いと言われる事も承知しています。それでも僕は、ラッキーが少しでも長く競走馬として輝ける道を選びたいと思っています」と、つづっている。

ラッキードリームは通算４４戦２１勝（うちＪＲＡ１戦０勝）で、獲得賞金は２億２９８１万円（全て地方）。ホッカイドウ競馬からデビューし、２０２０年にはＪＢＣ２歳優駿・Ｊｐｎ３の初代覇者となった。

翌２１年には史上６頭目のホッカイドウ３冠（北斗盃、北海優駿、王冠賞）を達成。南関東と兵庫競馬で活躍し、昨春から兵庫に復帰。今年、園田の新春賞では逃げ切って復活を果たし、重賞１３勝目。今春、浦和競馬に移籍し、１戦を経て岩手に移籍した。