鹿児島県警ではこの春、警察署のナンバー2の役職に県内で初めて就いた女性警察官がいます。「男性社会」とも言われてきた警察。県警の女性警察官の割合は、全体の1割にとどまっています。

署員に指示を出す女性。いちき串木野警察署次長の入木田葉子警部(48)です。3月まで鹿児島南警察署の警務課長でした。

次長は、いちき串木野警察署の場合、署長に次ぐナンバー2の役職にあたり、女性が就くのは県内では初めてです。

事件を扱う生活安全刑事課や交通事故を扱う交通課をはじめ、6つの課をとりまとめます。

（入木田葉子次長）「初めてのこともあるので緊張というか…こういうことを（前上司の）副署長や次長がしていたなと思いながら、思い出しながら対応している」

（記者）「いちき串木野署です。受付を抜けて、各課を見渡せる場所に入木田次長の席があります」

入木田さんは鹿児島市出身。鹿児島大学法文学部を卒業後、医療専門学校で心理学を学ぶ中、犯罪被害者への支援に関心を持ち、2002年に警察官になりました。

（入木田葉子次長）「警察だったら、犯罪の被害者の役に立てるんじゃないかと、まずは警察という仕事を意識した」

その後、種子島警察署の交番や、警察学校の教官などに就きましたが、いずれも女性としては初でした。

（入木田葉子次長）「すべての警察署に女性警察官が配属されてはいなかったので、仮眠室や女子トイレが当時は十分ではなかった」

県警で女性警察官の採用がはじまったのは1993年。最初の採用で警察学校に入校した40人のうち、女性は6人でした。

その後、白バイ隊員や鑑識など捜査の現場にも女性が進出。

ただ、この30年余りで、県警の警察官2984人のうち、女性の割合はおよそ1割＝355人にとどまっています。

いちき串木野警察署は1975年に建てられ、44人の署員がいます。このうち、交通課長など6人の女性警察官がいます。

この日、昼食を共にした入木田さん。女性警察官らの悩みを聞きました。

「女子トイレが2階にもほしい。1階までトイレに降りるは夜は（困る）」

「相談を受ける時に、女性のほうがよい相談がある。一定数、係に女性がいるなど決まりがあったら良い」

県警は、2031年度までに女性警察官の割合を警察官全体の14%、425人まで増やす目標を掲げています。

（入木田葉子次長）「女性警察官の採用数が増えるのにあわせ（施設も）整備されてきたと感じる。（次長の）立場を任された以上、署員が少しでも働きやすく、仕事に向き合いやすい環境を作っていきたい」

女性の採用が少しずつ進み、県警の「あり方」も変化をみせています。その一方で、県警は今、相次いだ不祥事からの信頼回復が急務です。

（入木田葉子次長）「私たち自身も地域の人と積極的にコミュニケーションをとって、警察官が自分たちの近くで守ってくれる存在とわかってもらえるように、ひとつひとつ取り組んでいきたい」

県内で女性警察官が誕生しておよそ30年。警察署で女性初のナンバー2に就いた入木田さん。県警の信頼を取り戻すためにも、「地域の声に真摯に耳を傾ける」姿勢を大切にしています。

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