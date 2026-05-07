女子プロテニス選手の内島萌夏（24）が5月4日、Instagramを更新。フランスで開催されたWTA125大会で優勝したことを報告した。

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「Second WTA125 singles title」と投稿されたのは、優勝カップを持ってほほ笑む内島の写真。内島はファイナルセットで押されるも、逆転勝ちで優勝を果たした。内島は「Thank you everyone who supported me through out the week! And thank you @open_35 for an amazing tournament!! Fell in love with this beautiful city! Merci Saint Malo」と英語で感謝を伝えた。

【画像】WTA125大会で優勝した内島萌夏（画像は内島萌夏 Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「すごい！！」「心からおめでとう」「ナイスゲーム」「これからの活躍もとても楽しみにしています」「よく頑張ったね」といった祝福のコメントが寄せられている。