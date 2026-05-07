■等身大バースデーケーキや産後の体力コントロールに苦戦した話など熱い想いもポスト

【写真】双子を抱えたオフショットなど『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』関連ショット①～④

中川翔子が5月5日に『中川翔子 20th Anniversary Birthday Live』を行い、ライブにまつわる写真をSNSで公開した。

中川は、

「ライブに双子が来てくれたの 推しの子みたいでした」

「ふたりはきっと楽屋でペンライトでオタ芸してくれてたのでしょう」

として衣装姿で双子の息子たちを抱えた写真を公開。息子たちも中川も笑顔を見せている。

ファンからは「むちむちしててかわいい」「大きくなっててほっこり」「しょこたん赤ちゃんより顔小さくない！？」などの声が集まっている。

中川はほかにも等身大バースデーケーキや衣装見せショット、産後の体力コントロールに苦戦した話を含むライブの感想など、たくさんの写真やコメントを投稿している。