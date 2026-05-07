「母親の味」についての発言をめぐり、波紋を広げている元A.B.C-Zの河合郁人（ふみと）。過去の“母親ファースト”発言も掘り返される事態となっている。

「河合さんは5月5日放送の『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（TBS系）に出演した際、料理家で食育インストラクターの和田明日香さんとのトークのなかで、『世界一おいしいと思っているのが、母親のご飯』と明かしました。

いちばん好きな料理としてあげたのが、醤油ベースに鶏肉、にんじん、ごぼう、鳴門巻きなどが入った具だくさんの雑煮。そのうえで『これを作れる人じゃないと結婚できない』と発言したのです。これに対し、和田さんは『なんで？ 河合さんが作るんでしょ』とピシャリ。SNSでも“時代錯誤な価値観”として異論が続出しました」（芸能担当記者）

だが、結婚相手より“母親優先”とも思える河合の考えが露呈したのは、今回が初めてではないという。

「河合さんは2022年4月3日放送の『ドーナツトーク』（TBS系）で、自らを“マザコン”であると告白しました。そのうえで『これ言ったら引かれるかな』と前置きし、『（結婚相手とは）血、つながってないじゃないですか。究極の話をいうと、比べる順位でいうと、（母とは）血がつながってしまっている』と語り、さらに『崖で2人が落ちそうで、どっちを助けるか。絶対、血をつながっているほうを助ける』と断言したのです。MCの鷲見玲奈さんが『嫌だ、言わないで』と悲鳴をあげるほどでした」（同前）

家族への思い入れが強いことは、昔から普通のことなのかもしれないが、「雑煮」発言で、あらためて彼の一面を知った視聴者からは

《時代遅れ男すぎる》

《河合くんを見る目が完全に変わりました》

と、困惑の声がいまだに相次いでいる。芸能プロ関係者が語る。

「キャラクター作りの部分はあるでしょうが、今回の発言に限らず、河合さんが人との距離感が独特なのは、よく知られています。たとえば、彼が自分のファンを呼ぶ呼称です。2024年1月7日放送の『行列のできる相談所』（日本テレビ系）で結婚の話になった際『お嫁さんが、僕の場合、たくさんいますからね』と笑顔で話していました。真意を聞かれた彼は『僕、ファンのこと“お嫁さん”って呼んでるんです』と明かしていました。母親第一主義を掲げながら、ファンを“お嫁さん”扱いする価値観は、かなり独特です」

今回の発言で「お嫁さん」を辞めたファンは多そうだ。