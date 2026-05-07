“ちいかわ”初の映画館マナーCM登場！ 5.8よりTOHOシネマズ限定で上映
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開を前に、“ちいかわ初”の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」が、5月8日から全国のTOHOシネマズ限定で上映されることが決定した。
【写真】“ちいかわ”初の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」カットギャラリー
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
このたび、映画本編とは異なるタッチの3D映像で作られた、劇場マナーCMが誕生。7月24日の映画公開に向け、ちいかわたちと映画館マナーを楽しく学べる映像に仕上がっており、5月8日より全国のTOHOシネマズにて上映開始される。
さらに、『映画ちいかわ』がもっと楽しみになるさまざまな“ひみつのプロモーション”を計画中。映画公式サイトではそんなひみつをまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページを開設している。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
【写真】“ちいかわ”初の映画館マナーCM「ちいかわマナー講座」カットギャラリー
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
このたび、映画本編とは異なるタッチの3D映像で作られた、劇場マナーCMが誕生。7月24日の映画公開に向け、ちいかわたちと映画館マナーを楽しく学べる映像に仕上がっており、5月8日より全国のTOHOシネマズにて上映開始される。
さらに、『映画ちいかわ』がもっと楽しみになるさまざまな“ひみつのプロモーション”を計画中。映画公式サイトではそんなひみつをまとめた「映画ちいかわのひみつ」ページを開設している。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。