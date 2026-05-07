磐越道で新潟県の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が亡くなりました。

警察は、マイクロバスを運転していた68歳の男の逮捕状を請求しました。

【写真を見る】「把握していません」運転手について、うつむき取材へ答えるバスを手配した会社社長

磐越道バス事故 高校生1人死亡「本当に礼儀正しい子で…」

5月6日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越道で無職の男（68）が運転するバスがガードレールに衝突。さらに、後続の車が巻き込まれました。



バスには、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人と運転手1人が乗っていました。

このうち3年生の稲垣尋斗さん（17）が亡くなり、後続の車を含む20人がけがをしました。

亡くなった稲垣さんを知る人

「通学路ですれちがったら会釈をしてくれた。本当に礼儀正しい子で明るい感じの子」

この事故について6日、学校が取材に応じました。

北越高校 灰野正宏 校長

「本校の生徒1名が亡くなったことは痛恨の極み。『借り上げバス』で行くことはいつもの形だと聞いております」

生徒らは、練習試合のため福島県に向かっていて、顧問は荷物を運ぶために別の車に乗っていたということです。

「『安いものを探して』と…」リクエストでレンタカーのバスを手配

バスは新潟県の会社が手配したと言いますが、どのような経緯だったのでしょうか。

依頼を受けた蒲原鉄道は…

蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「貸し切りバスで遠征や送迎をさせていただいた。そのなかで、今回は貸し切りバスを使わず、『レンタカーを使って送迎したい』という話をいただいたので」

蒲原鉄道 営業担当 金子賢二さん

「『安いものを探して』と。それでレンタカーにたどり着いた」

ドライバーは“知り合いの知り合い” 事故歴など不明

学校側のリクエストで、レンタカー会社からバスを手配。



ドライバーは、蒲原鉄道営業担当の「知り合いの知り合い」の68歳の男に依頼したということです。その際、経歴などは確認していなかったと言います。

――運転手の持病有無・歴などについて



蒲原鉄道 茂野一弘 社長

「こちらの方では把握していません」

――運転手の事故歴について

「その辺は聞いておりません」

――学校から金銭をもらった事実は

「ありません」

蒲原鉄道の営業担当者は、自分の免許証を見せてバスを手配。

出発の前日、レンタカー会社で鍵を預かり、当日朝、バスが置いてある駐車場で、運転手の男と合流し鍵を渡したということです。

高校は7日夜7時から、臨時の保護者会を開き、経緯を説明する予定です。

遺族からコメント「報道機関の皆様へ」

そして、「報道機関の皆様へ」という書き出しで、事故で亡くなった家族からコメントを頂きました。

報道機関の皆様へ

私たち家族は大切な存在である息子を、今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そして、この状況をまだ受け止めきれずにおります。



いまは1日も早く、私たち家族や関係者の皆様が、穏やかな生活を取り戻せることを願うばかりです。



どうかこのような心情をご理解いただき、今後、家族や親族、地域の方々などに対する取材・撮影などについてはご遠慮いただきたいと思います。



家族一同