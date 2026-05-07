「安いものを」と学校側リクエスト “知り合いの知り合い”が運転した背景 遺族がコメント「受け止めきれず」磐越道マイクロバス事故【Nスタ】
磐越道で新潟県の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突し、1人が亡くなりました。
警察は、マイクロバスを運転していた68歳の男の逮捕状を請求しました。
【写真を見る】「把握していません」運転手について、うつむき取材へ答えるバスを手配した会社社長
磐越道バス事故 高校生1人死亡「本当に礼儀正しい子で…」
5月6日午前7時半ごろ、福島県郡山市の磐越道で無職の男（68）が運転するバスがガードレールに衝突。さらに、後続の車が巻き込まれました。
バスには、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の生徒20人と運転手1人が乗っていました。
このうち3年生の稲垣尋斗さん（17）が亡くなり、後続の車を含む20人がけがをしました。
亡くなった稲垣さんを知る人
「通学路ですれちがったら会釈をしてくれた。本当に礼儀正しい子で明るい感じの子」
この事故について6日、学校が取材に応じました。
北越高校 灰野正宏 校長
「本校の生徒1名が亡くなったことは痛恨の極み。『借り上げバス』で行くことはいつもの形だと聞いております」
生徒らは、練習試合のため福島県に向かっていて、顧問は荷物を運ぶために別の車に乗っていたということです。
「『安いものを探して』と…」リクエストでレンタカーのバスを手配
バスは新潟県の会社が手配したと言いますが、どのような経緯だったのでしょうか。
依頼を受けた蒲原鉄道は…
蒲原鉄道 茂野一弘 社長
「貸し切りバスで遠征や送迎をさせていただいた。そのなかで、今回は貸し切りバスを使わず、『レンタカーを使って送迎したい』という話をいただいたので」
蒲原鉄道 営業担当 金子賢二さん
「『安いものを探して』と。それでレンタカーにたどり着いた」
ドライバーは“知り合いの知り合い” 事故歴など不明
学校側のリクエストで、レンタカー会社からバスを手配。
ドライバーは、蒲原鉄道営業担当の「知り合いの知り合い」の68歳の男に依頼したということです。その際、経歴などは確認していなかったと言います。
――運転手の持病有無・歴などについて
蒲原鉄道 茂野一弘 社長
「こちらの方では把握していません」
――運転手の事故歴について
「その辺は聞いておりません」
――学校から金銭をもらった事実は
「ありません」
蒲原鉄道の営業担当者は、自分の免許証を見せてバスを手配。
出発の前日、レンタカー会社で鍵を預かり、当日朝、バスが置いてある駐車場で、運転手の男と合流し鍵を渡したということです。
高校は7日夜7時から、臨時の保護者会を開き、経緯を説明する予定です。
遺族からコメント「報道機関の皆様へ」
そして、「報道機関の皆様へ」という書き出しで、事故で亡くなった家族からコメントを頂きました。
報道機関の皆様へ
私たち家族は大切な存在である息子を、今回の思いがけない出来事で失い、深い悲しみの中におります。そして、この状況をまだ受け止めきれずにおります。
いまは1日も早く、私たち家族や関係者の皆様が、穏やかな生活を取り戻せることを願うばかりです。
どうかこのような心情をご理解いただき、今後、家族や親族、地域の方々などに対する取材・撮影などについてはご遠慮いただきたいと思います。
家族一同