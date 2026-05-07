◇第32回福岡県民ゴルフ大会スクラッチの部（2026年5月7日 福岡県小郡市 小郡カンツリー倶楽部＝アスリート男子・マスターズ男子6670ヤード、ねんりんピック男子6075ヤード、アスリート女子・マスターズ女子6035ヤード、パー72）

18ホール競技で行われ、アスリート男子は福岡市の会社経営、阿部伸司（42）が4バーディー、5ボギーの1オーバー、73で制した。

阿部は「高麗グリーンは得意ではなかったけど、キャディさんがうまく芝目を読んでくれ、助けられました」と前半に3バーディー（1ボギー）を決めて2アンダー、34の好スコアでターン。後半は39と崩れたが、1打差で逃げ切った。

今大会の優勝で来年の九州アマ決勝大会の出場権を獲得し、「ここ3年、予選で落ちていたので初出場できるのは最高にうれしい」と晴れやかな笑顔だった。

またマスターズ男子（55歳以上）は2024年の九州シニア覇者、野上英司（68）が74で、第28回大会以来4年ぶりの優勝を決めた。ねんりんピック男子65歳以上は檀徹（68）が77で、同70歳以上は繁田浩一（71）が80で制した。

アスリート女子は平山さゆり（31）が78で、マスターズ女子は83で回った添田麻由美（66）がそれぞれ優勝した。

【福岡県民ゴルフスクラッチ上位成績】

▽アスリート男子 （1）阿部伸司73（2）緒方康憲74（3）土谷浩一74

▽マスターズ男子（55歳以上）（1）野上英司74（2）江口信二74（3）田代寿博75

▽ねんりんピック男子（65歳以上）（1）檀徹77（2）山本昌治78（3）福山明利80

▽同男子（70歳以上）（1）繁田浩一80（2）秋山金義80（3）寺田一人80

▽アスリート女子 （1）平山さゆり78（2）山本加奈子78（3）山下胡桃78

▽マスターズ女子（50歳以上）（1）添田麻由美83（2）佐藤桂子84（3）出口恵美子84

（※同スコアはマッチングスコアカード方式で順位決定）