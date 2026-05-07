台湾の「胡椒餅」というグルメが日本でもブームの兆しだそうです。どんな食べ物なのか？取材してきました。

いま、東京スカイツリーで開催中なのが、今年10周年の「台湾祭」。小籠包はもちろん！大きな唐揚げ「ダージーパイ」に、「台湾マンゴーのかき氷」も大人気です！

絶品台湾グルメの数々…。きょうは平日ですが、なぜイベントに？

「GW子育てのお疲れ様会です！！」

「GW中働いていて、きょうやっとGWの休みがとれたので来ました」

日本にいるのに台湾を旅行している気分になる、このイベント。特に、いま注目の「台湾グルメ」が…

店員

「胡椒餅、ダントツで一番人気ですね」

週末には1日1000個以上売れるという「胡椒餅」。食べログマガジンの「2026年のトレンドグルメ予想」で、ブームになるグルメとして紹介されているんです。

一体、どんな食べ物なのでしょうか。東京・吉祥寺にある胡椒餅専門店で話を聞きました。

台湾老劉胡椒餅 ブランドマネージャー 永野加奈さん

「日本でいうと肉まんに近いかたちかなと思う」

肉まんに近いという「胡椒餅」。調理の様子を見せてもらいました。

台湾老劉胡椒餅 ブランドマネージャー 永野加奈さん

「機械に頼らずに手作業でするのがポイント」

豚肉やネギなどが入った餡を手作業で生地に包んでいきます。

Nスタ

「うわ〜熱い！顔が熱くなってきた！」

包んだ生地を窯の中へ。内側の壁に次々とはり付けていきます。およそ300℃で、13分ほど焼き上げれば完成！外はカリッ！中はジュワっと！！台湾名物の「胡椒餅」です。

19歳女性

「肉めっちゃ柔らかい。おいしいです」

「吉祥寺に来るなら、絶対食べたほうがいいと思います」

台湾老劉胡椒餅 ブランドマネージャー 永野加奈さん

「30代〜50代の女性のお客様が多くお店にいらしてもらってます。胡椒餅が日本に広がってきているという印象」

日本で広がりつつある「胡椒餅」の魅力。ブームの兆しが見えています。