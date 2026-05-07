ワンコが遊びに誘っているうちに、1歳の男の子を泣かせてしまったら…？ワンコの尊い行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破。「優しくできてお利口さん」「ほっこりする」といった声が寄せられています。

【動画：1歳の男の子を遊びに誘う犬→おててが当たって泣かせてしまった結果…『ごめんね』を伝える光景】

1歳の男の子を泣かせてしまったら…

YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」には、ペキニーズ×チワワのMIX犬「ハナ」ちゃんと1歳の男の子の日常が投稿されています。

この日、2人はリビングでのんびり過ごしていました。途中でハナちゃんが「遊ぼうよ！」と手をペロペロ舐めて誘い始めたのですが、男の子はテレビに夢中になっているためスルー。まさかのつれない反応に、ハナちゃんは戸惑いを隠せません。

そこでママさんがもう一度誘ってみるようアドバイスしたら、ハナちゃんは男の子の方へ手を伸ばしたそう。その瞬間に男の子が立ち上がったため、ハナちゃんのお手々がペチッと当たってしまって号泣…！

ワンコの素敵な対応

最初はしっぽを振りながらウロウロして、「遊ぼうよ～」とアピールし続けていたハナちゃん。しかし自分の手が当たったことが原因で泣いているのだと気づいた途端に、申し訳なさそうな表情でお座りしたそう。しっぽの動きもピタッと止まって、完全に反省モードに。

そしてハナちゃんは立ち上がったかと思うと、男の子の手をペロペロと舐めて「ごめんね」と伝えてくれたとか。たまたま思ったより強く手が当たってしまっただけで悪気はなかったのに、こんな風に謝れるなんてお利口さんですよね。ハナちゃんの優しさや愛情深さを感じる素敵な対応に、心がほっこりします。

機嫌が直って一安心

男の子は完全に拗ねてしまっているようで、ハナちゃんの謝罪をすぐには受け入れてくれなかったのですが、しばらくするとすっかり機嫌が良くなっておもちゃで遊び始めたそう。そんな男の子の様子を見て、「よかった」と一安心するハナちゃんなのでした。

この投稿には「いい子だなぁ」「申し訳なさそうな顔になるのが可愛い」「優しいお姉ちゃん」「弟君が大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

ハナちゃんの可愛い姿や男の子との心温まる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。