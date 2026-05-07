人間味が溢れすぎているわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6000回再生を突破し、「座り方がオヤジw」「人間が入ってるみたい」「笑ってしまった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の助手席に乗る大型犬→なぜか通行人にチラチラ見られて…思わず二度見する『まさかの座り方』】

トリミングの帰り道

TikTokアカウント「masuo_maruo」の投稿主さんは、スタンダードプードルの『ますお』ちゃん＆『まるお』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回の主役は、ますおちゃん。この日は、トリミングに連れて行ったそうです。

トリミングが終わったころ、投稿主さんは車で迎えに行ったそう。ますおちゃんを助手席に乗せて、帰路についたといいます。しかし、隣に止まったドライバーや通行人から、やたらチラチラ見られていたとか…。実は、ますおちゃんが人間味溢れすぎており、思わず二度見してしまうほど目立っていたのでした。

助手席のますおちゃんをチラッと見て、投稿主さんですら思わず二度見してしまったそうです。ますおちゃんは、「疲れた～」とばかりに足を崩し、うなだれた表情で遠くを見つめていたといいます。

人間っぽすぎる姿にクスッ

ますおちゃんは、トリミングを頑張って少し疲れていたのでしょう。しばらくすると座り直したそうですが、真顔で窓の外を見つめていたそうです。何か見つけたのか、虚無になっているのか、絶妙な表情が人間っぽくて笑ってしまいます…！

家についても、なかなか車の外に出ようとしなかったというますおちゃん。リードを軽く引っ張っても、助手席に座ったまま微動だにしなかったそうです。ちょっぴりふてぶてしさを感じるますおちゃんの姿に、思わず癒されてしまいますね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿にはたくさんの反響がありました。人間っぽすぎて二度見されるのは、スタンダードプードルならではの「あるある」なのかもしれませんね！！

前世は人間だったのかも？

ますおちゃんは、普段から人間のような姿を見せてくれることが多いのだとか。ブラッシングをするときも、ソファの肘置きに前足をかけるというおじさんみたいな姿勢になるといいます。

また、立ち上がると人間に負けないくらい背が高いため、扉を自分で開けることもあるそうです。

ちなみに、弟のまるおちゃんも、人間っぽさに溢れているといいます。2匹の堂々とした佇まいは、もしかすると前世で人間だったからかもしれませんね！？

TikTokアカウント「masuo_maruo」には、ますおちゃんとまるおちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「masuo_maruo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。