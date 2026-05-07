◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(7日、ロンドン)

卓球の世界選手権の女子団体戦は7日、準々決勝が行われ、中国が韓国を3−0で破り、ベスト4を一番乗りで決めました。

シングルス5試合で先に3勝した方が勝利の団体戦。大会6連覇中の中国は、1番手の王曼碰選手が韓国のシン・ユビン選手に3−0(11−1、11−4、11−4)で快勝。つけいる隙を与えませんでした。

続く世界ランク1位の孫穎莎選手は、キム・ナヨン選手に苦戦。最初のゲームを奪うも、第2ゲーム以降はキム・ナヨン選手から攻める展開となり、2ゲームを連取されます。第4ゲームもいきなり3連続でポイントを奪われたところでタイムアウト。するときっちり切り替え、逆転でゲームカウントをタイとすると、最終第5ゲームはキム・ナヨン選手の猛追を振り切り、3−2(11−7、7−11、7−11、11−4、11−9)で辛勝となりました。

連勝でバトンを受けた3番手の王芸迪選手は、パク・ガヒョン選手に3−1(11−5、11−3、10−12、11−2)で勝利。今大会初めてゲームを落としましたが、ここまで個人成績が5戦5勝。中国の勝利を決めました。

今大会も優勝候補筆頭に上がる中国。男女通じて今大会最初のベスト4一番乗りとなりました。

最大のライバルを倒し、55年ぶりの世界一を狙う日本は、8日にウクライナと準々決勝を戦います。