なにわ男子の高橋恭平（２６）と俳優の高橋ひかる（２４）、岩瀬洋志（２２）が７日、大阪市のＯＳＡＫＡたこ焼マーケットで、映画「山口くんはワルくない」（６月５日公開）の公開記念イベントに登場。関西出身の３人が、たこ焼き作りの腕を競い合った。

コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じる大阪出身の高橋恭平は、地元凱旋に「プライベートで来ていた場所。地元に帰って来られて、出演作品を見ていただけるのはうれしい」と笑顔。作品内でたこ焼きを焼く場面があることから、たこ焼き店の鉄板を使ったバトルに臨んだ。

高橋恭平は「ロシアン（ルーレット）感が好き。当たりも入れたい」と、最初からたこを不規則に大量投入。指導役のたこ焼き店「甲賀流」の社長は、高橋ひかる作のたこ焼きを１位に選んだ。岩瀬から「最初にたこを入れた時点で…」とダメ出しされたが、試食すると「うまっ！」と満足げだった。

たこ焼き作りの腕もワルくなかった高橋恭平は「一発目に大阪でイベントができて、たこ焼きも焼けて。映画を知ってもらいたいし、新しい胸キュンラブストーリーを、大阪から広めていきたい」と意欲を見せた。

大阪市内で行われた舞台あいさつでは、ＡｍＢｉｔｉｏｕｓの永岡蓮王（２０）に「東京でたこパやるから来る？」と勧誘。永岡から「関西で開催してくれないんですね…行けたら行きます」と難色を示されていた。