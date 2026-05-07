日本のヘビーメタルバンド「44マグナム」が7日、公式Xを更新。ツインボーカルの1人STEVIEが同バンドを脱退したことを発表した。

44MAGNUMより皆様へ大切なお知らせ」と題し、「この度、ボーカルのSTEVIEが諸般の事情により44MAGNUMを2026年4月を持ちまして脱退する事となりました」と発表、「突然のご報告となりました事を深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

そして「今後はそれぞれの道で活動して行く事となりますが、引き続きご厚情を賜りますと共に、今後の活動につきましても温かく見守って頂ければ幸いです」と伝えた。

さらに「また、本件に関するメンバーおよびマネジメントへの直接のお問合わせ、ならびにSNS等における憶測や誹謗中傷はお控え下さいます様お願い申し上げます」と呼びかけた。

またSTEVIEは自身のXで「44MAGNUMを脱退しました。18年やってきました、今で言えば成人ですね。とうとう親離れの時が来たということです」と報告。

そして「バンドメンバー、仕事仲間として過ごしてきましたが、これからは改めてシンプルに父と子として過ごせると思うとまたそれも良いのかな？と逆に感謝してます」と打ち明けた。

続けて「最後にもう一度お別れのライブをしたかったけれど、叶わないことでファンの皆にはとても申し訳ない」とし、「とはいえ、音楽から離れるわけではなく、まだまだやる事は沢山あるのでこれからも聴いてもらえたらな、と思います」と伝えた。

そして「人生は転がり続ける。さあ、ライブを始めようか」とつづった。

さらに「さいごにひとつだけ ファザコンこじらせてるので あの人たちに褒めてもらって 頭なでてもらうために やってきたんだと思う」と打ち明けた。