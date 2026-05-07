◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第３日▽国学院大６―３亜大（７日・神宮）

国学院大の７番・花田悠月三塁手（２年＝智弁和歌山）が、チームのシーズン最多本塁打記録を更新する今季１８本目の本塁打を放った。３回、１―１の同点に追いつき、なお２死満塁のチャンス。亜大の先発・田崎颯士投手（２年＝興南）から左中間席へ豪快なアーチをたたき込み、１９９７年春に青学大がつくったシーズン１７本塁打の記録を超えた。

「打った瞬間に分かりました。自分が塗り替えるとは思っていなかった。最高の形になりました」と花田は笑顔。鳥山泰孝監督（５０）も「厳しい東都リーグだけに、とてつもないこと」と喜んだ。

国学院大は今季、１１人の打者が計１８本の本塁打を記録。その最初の一本を放ったのが、４月７日の中大との開幕戦での花田だった。「思い切りの良さには自信があります」。１１試合ぶり２本目のアーチが、チームの勝利に直結した。

この試合を勝利した国学院大は、８勝４敗の勝ち点４で首位をキープ。１９日からの最終週で、７勝３敗で勝ち点３の２位・青学大と戦う。国学院大が勝ち点を挙げれば完全優勝。青学大なら勝ち点４で並び、勝率の差で青学大の優勝になる。今秋ドラフト１位候補に挙がる最速１５４キロ右腕・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）との対戦を想定し、花田は「データ班の人たちも、いろいろデータを出してくれている。それに応えられるように準備していきたい。自信はあります」と決意を明かした。