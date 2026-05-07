◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー５０勝の不動裕理（フリー）は３バーディー、４ボギーの７３で回り、首位と５打差の１８位スタートとした。「疲れました。このグリーンで１オーバーは良くできた」と振り返った。強風の中でのプレーとなったが、「手前から転がしていた」とベテランらしい堅実なプレーで大きなミスなくまとめた。

出だしの１０番でボギーをたたくも、３つのパー５でスコアを伸ばした。１２番で残り１１５ヤードの第３打を９アイアンでピンそばにピタリ。１７番でもピン上１メートルにつけスコアを伸ばした。５番では７〜８メートルのバーディーパットを沈めるなど、グリーン上も好調だった。

今年１０月に５０歳を迎える大ベテラン。今季もレギュラーツアーとレジェンズ（シニア）ツアーの両方に出場するなど、まだまだ現役ばりばりで活躍する。そんな中でも「体の違和感が出てきた。張りが強いとか」とこれまでは体の不調とは無縁だったが、徐々にコンディション面で変化があると明かした。「確実に老いてます。それだけは間違いない」と百戦錬磨のレジェンドも年齢には勝てないい様子。「自分を大切にしないと、楽しくはゴルフはできない」と現在は入念にケアの時間を設けるなど、対策を怠らないという。

これまで５０勝のうち、メジャーは５勝。サロンパスカップは２００５年大会を制しているが、０８年のメジャー昇格後は未勝利だ。４つのメジャーを全て制する「グランドスラム」を達成すれば史上初の快挙。まずは２２年大会以来のメジャー予選通過へ、「今日の頑張りを生かしたい。欲を出さないように」と静かに闘志を燃やした。