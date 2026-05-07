◆卓球 世界選手権団体戦 第１０日（７日、英ロンドン）

３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、５７年ぶりの金メダルに挑む世界チームランク４位の日本男子は、同５位の宿敵・ドイツと激突。日本のオーダーは第１試合から張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空のダブルエース、戸上隼輔（井村屋グループ）が入った。第４試合に張本、第５試合に松島が回る。

ドイツとは２日のリーグ戦の初戦でも対戦し、松島、張本、戸上、張本、松島のオーダーで挑み、２―３で惜敗した。再戦では第１試合で張本が前戦で勝ったＢ・デューダと顔を合わせ、第２試合でシングルス世界ランク８位の松島は、前回敗れている同１０位のＤ・チウとのリベンジマッチ。第３試合で戸上は、前回勝っているＰ・フランチスカと戦う。第４試合にもつれた場合、張本がＤ・チウ、第５試合で松島がＢ・デューダに挑む。

１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、決勝Ｔで日本は４日にベルギーに３―１、６日にカザフスタンに３―１で勝って８強入りしていた。２２歳の張本、１９歳の松島、２４歳の戸上と若い布陣で挑む日本にとって１９６９年大会以来、５７年ぶりの金メダル獲得へ、ドイツ戦は大きな一番となる。