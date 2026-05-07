◆関西六大学野球春季リーグ戦 ▽第５節２回戦 京産大８―１龍谷大（７日・皇子山）

雨天で順延となっていた試合が行われ、京産大が龍谷大を下し、１勝１敗とした。身長１８６センチ、最速１５２キロ右腕の井黒晃佑（いぐろ・こうすけ）投手（２年）が７回を４安打１失点（自責０）で勝ち投手となった。

負ければ勝ち点を落とし、優勝争いから後退する一戦で、京産大・井黒が好投した。「勝つことだけを考えてマウンドに上がりました」。この日の最速は１４６キロ。終盤でも球威は衰えず、許した４安打はすべて単打と圧倒した。

変則日程も苦にしなかった。先発予定だった３日の２回戦は雨天順延。４日の“スライド登板”は３回ノーゲーム。中２日での仕切り直しの先発も「（４日は）３回で球数も少なかった（３５球）のでちょっとブルペンで投げたと思って」と平常心で挑んだ。

炭山和輝監督（３９）は「バッターが直球を狙っていても押し込めるボールを投げることができている」と評価。高校２年秋から投手に挑戦し、昨年は春秋ともに１イニングずつの登板にとどまった。今季から先発に。第１節の神院大戦で初先発初完封し、第３節の大院大戦では延長１０回タイブレークも１失点完投で勝利に導いた。「先発で投げさせてもらって、どんどん成長できている」。秋春連覇へ、頼もしい２年生が現れた。（高柳 義人）