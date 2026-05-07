助手席をなくした「割り切り」の設計がスゴい！

ホンダの軽商用バンをベースにしたBEV（バッテリーEV：電気自動車）である「N-VAN e：（エヌバンイー）」は、個人のレジャー用途からビジネス向けまで、さまざまな需要にあわせた仕様が設定されています。

なかでも、助手席をあえて廃した“1人乗り仕様”という大胆な設計のグレードがいま、密かに注目を集めています。

【画像】これがホンダの斬新“1人乗り”軽商用車「N-VAN e：G」です！ 画像で見る（30枚以上）

N-VAN e：は、2024年10月10日に発売されました。

ベースとなったのは2018年登場の軽商用バン「N-VAN」で、デビュー以来高い評価を得ています。その実績を土台に、電動化によってさらなる進化を遂げたかたちとなっています。

複数のグレードが用意されているN-VAN e：のなかで、とりわけ個性的なのが「G」グレードです。

最大の特徴は、助手席を思い切って廃し、1人乗りに徹した仕様を採用している点にあります。一見すると不便に思えるかもしれませんが、この割り切りによって荷物の積載に特化した空間づくりが実現されているのです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1950mm、ホイールベース2520mm。全高は他グレードより10mm低く抑えられており、立体駐車場など高さ制限のある場所でも使いやすい設計です。

外観はコンテナを思わせるスクエアなフォルムで、3本のキャラクターラインがタフな印象と機能的な雰囲気を演出しています。

カラーは「タフタホワイトIII」と「ルナシルバーメタリック」の2色で、いずれも業務用途にふさわしい落ち着いた仕上がりです。

室内は徹底して積載性を追求した設計になっています。

助手席をなくしたことで低床化が進み、大きな荷物でも積みやすくなっています。また、縦方向に入れられたビードラインはボディ剛性を高めるとともに、傷が目立ちにくいという実用的なメリットも。

助手席側のインストルメントパネルを垂直に配置することで、無駄のない四角い荷室空間を確保している点も見逃せません。後方視界の確保にも配慮されており、業務での使い勝手を高めるさまざまな工夫が随所に施されています。

装備面では「Honda CONNECT」が搭載されており、スマートフォンからバッテリー残量の確認や充電開始時間の設定が可能です。

充電待機時間や最大充電量、外部給電時の下限SOCなど細かな設定にも対応しており、日々の業務管理がしやすくなっています。

パワートレインには高エネルギー密度のバッテリーが採用され、各種マネジメント機能の最適化によって電費性能も向上。WLTCモードでの一充電走行距離は245kmを実現しており、日常の配送業務であれば十分な航続距離といえるでしょう。

バッテリーは薄型化されているため、荷室スペースを圧迫することなく搭載されています。

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N-VAN e：Gは、ホンダの新車オンラインストア「Honda ON」限定で販売されており、価格は月額4万9713円からとなっています。

月間走行距離やオプションを選べる柔軟なプランが用意されており、リース感覚で導入できる点も魅力のひとつです。

1人乗りという割り切りと、EVならではの機能性を融合させたN-VAN e：Gは、新しい軽商用EVのかたちを示す一台といえそうです。