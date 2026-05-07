【交際NG！8歳上の女上司】所詮「口だけ」だった俺。反対されて当然か…＜第15話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第15話 俺、だせぇ……【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
同期の言葉を受けて、ソウスケさんはすぐに理解したようです。そうそう！ ソウスケさんも、リカコさんに偉そうに「俺がしっかりすれば問題ない」とか言っておきながら、こんなところでウジウジ悩むなんて……。だから親はいつまでも心配……まさにその通りです。リカコ＆ソウスケ親子は周りの人の言葉に救われて、ようやくお互いにもう一度向き合うことができそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第15話 俺、だせぇ……【ソウスケの気持ち】
【編集部コメント】
同期の言葉を受けて、ソウスケさんはすぐに理解したようです。そうそう！ ソウスケさんも、リカコさんに偉そうに「俺がしっかりすれば問題ない」とか言っておきながら、こんなところでウジウジ悩むなんて……。だから親はいつまでも心配……まさにその通りです。リカコ＆ソウスケ親子は周りの人の言葉に救われて、ようやくお互いにもう一度向き合うことができそうですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙