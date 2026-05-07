加藤ミリヤが、一般社団法人日本マザーズ協会が主催する『第18回 ベストマザー賞2026』の音楽部門を受賞。あわせて、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で披露した2曲の音源配信が決定した。

（関連：m-flo、25周年記念公演で見せた唯一無二のスタイル 豪華な“loves”アーティストとともに誓う再会）

『ベストマザー賞』は、子育ての多様性やママの多様性を啓発する活動の一環として2008年より開催されているもので、一般のママ／パパによる“共感”や”好感”の投票によって選出される。

加藤は昨年8月に第3子を出産し、現在は3児の母。デビュー21年を迎えてなお第一線で活動を続けながら、母として奮闘する姿をSNSなどで積極的に発信している。本賞には「同年代で高校生の頃からミリヤさんの音楽が好きです。お子様が3人になるまでの様々なママとしてのインスタや記事をみて、より好感が増しています」といった投票コメントが寄せられたという。

また、『THE FIRST TAKE』にて披露した「SAYONARAベイベー」「HEART BEAT」の2曲が、明日5月8日より配信開始。それぞれ、母として歌い上げるリアルで等身大な恋愛ソングと、多くの人を盛り上げる応援ソングとなっている。

＜加藤ミリヤ 受賞コメント＞

母として、妻として、加藤ミリヤとして。そのすべてを抱きしめながら私は日々を駆け抜けています。母になって私の世界は大きく変わりました。生きる力が強くなり、私の中にある愛も溢れて止まりません。この受賞はまるで神様からのご褒美のようであり、また新たな使命をいただいたような気持ちです。そして胸を張ってこの賞をいただける今の自分を心から誇りに思います。最愛の三人の息子たちは私の生きる希望です。息子たちを幸せにしたいと願いながら、気がつけば私の方がたくさんの幸せをもらっています。子は母を強くさせ光をくれる存在。母はその光を守りながら自分自身も美しく輝き続ける存在だと思います。すべての母たちが笑顔で、愛する子どもたちと幸せに生きていける世界でありますように心から願います。このたびベストマザー賞をいただきほんとうにありがとうございます。これからも愛を歌い、愛を生きていきます。

加藤ミリヤ

（文＝リアルサウンド編集部）