「ベストマザー賞」発表　相武紗季さんら受賞「こんなに怒るママでも…」母たちの本音

「ベストマザー賞」が発表され、輝くお母さんたちが登場しました。

相武紗季さん（40）：

世の中のすべてのお母さんたちに尊敬を感じています。

ママやパパたちの一般投票で選ばれる「ベストマザー賞」が5月10日の「母の日」を前に発表されました。

授賞式には、「日本マザーズ協会」の特別顧問をつとめる蓮舫議員も出席しました。

「日本マザーズ協会」特別顧問・蓮舫参院議員：

私は「第3回のベストマザー賞」を受賞させていただいた。娘が入籍をしまして、まもなく結婚式と披露宴。まさか新婦のママにさせてもらえるとは思っていませんでした。

俳優部門からは、8歳の男の子と、5歳の女の子を育てる相武紗季さんが選ばれました。

相武紗季さん（40）：

息子は「こんなにたくさん怒るママでもベストマザー賞もらえるのか、確認した方がいいんじゃないか」ってすごく不安そうに言われた。自分らしい母親になっていきたい。

タレント部門で選ばれた南明奈さん（36）には「イヤイヤ期」の3歳の男の子がいます。

南明奈さん（36）：

親も“人生たのしい！”と子供に見せるのが大事かなと思い、最近は自分の時間も大事にするようにしています。

歌手部門の加藤ミリヤさん（37）は、3人の男の子の母で、「私たち母が、いつもハッピーで愛情いっぱいで愛して愛して愛していけば、この愛は絶対子供たちに伝わる」とコメントしました。