航行中のトラブルで先月から欠航が続く「フェリー屋久島2」です。トラブルから10日、あす8日に運航を再開することが決まりました。

鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。

運航する折田汽船によりますと、原因は、海水が燃料タンクに流れ込み、発電機が故障したためでした。

調査の結果、海水を出し入れしながら船のバランスを保つ「バラストタンク」と呼ばれるタンクに、腐食が原因とみられる穴が見つかったということです。

フェリー屋久島2は、タンクの穴の修理などを終えて、きょう7日午後、鹿児島運輸支局の検査を受けました。

エンジンや発電機が正常に動くことを確認したことから、折田汽船はあす8日朝、運航を再開することを決めました。

折田汽船は「屋久島の皆さんやゴールデンウィークにご予約いただいていた方にご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした」とコメントしています。

観光に影響も

フェリー屋久島2の欠航で、島の観光に影響が出ています。

（記者）「フェリーの欠航で車が持ち込めず、こちらのキャンプ場ではキャンセルが相次ぎました」

屋久島町・栗生地区にあるキャンプ場・青少年旅行村です。

フェリー屋久島2の欠航を受けて、今月6日までの連休5日間で、のべ125人分のキャンセルがありました。去年の連休の利用者数は240人でしたが、今年は114人と、半分ほどに減ったといいます。

（管理する山崎順仁さん）「去年の連休は車で来られて、キャンプをしている人も多かった。今年はほとんど見当たらない」

フェリー屋久島2が欠航した中、車両を積めるフェリーが限られて予約が難しくなっています。このため、延泊せざるを得ない人もいるということです。

（管理する山崎順仁さん）「帰れなくて3泊くらい（延泊）している方も。大型連休ということで、私どもも非常に期待をしていたが、大きく影響を受けた」

栗生地区の青少年旅行村の収益の一部は、地域行事の運営などにあてられています。このため、栗生地区では伝統行事への影響を懸念する声も上がっています。

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