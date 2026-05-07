秋田朝日放送

秋田市の生花店が「母の日」向けて商品の準備に追われています。日本に流通するカーネーションは輸入されたものも多いといいますが、中東情勢の影響はあるのでしょうか。

秋田市の生花店「グリーンピース」は、オンラインショップなどで扱う母の日向け商品の準備に追われています。生花店にとっては、クリスマスや歓送迎会シーズンなどに続く繁忙期です。ただ、今年は気がかりなことがありました。中東情勢緊迫化による原油価格の高騰で、輸入する花が減ってしまうのではないかという心配です。

【グリーンピース・佐藤栞さん】

「カーネーションに限らず輸入の花が入りづらくなる、価格が何倍にも跳ねあがるというような話は一瞬出てはいましたね」

いまのところ、店に影響は出ていないといいますが、花き農家からは苦しい声が聞こえてくるといいます。

【グリーンピース・佐藤栞さん】

「暖房費や空調、資材が少しずつ物価高とともに上がるというのは生産者から聞いている」

アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が近づいていると報じられていますが、今後、中東情勢緊迫化が続いた場合、一部の花が入手しづらくなるなどの影響が出るかもしれないといいます。