ドル円１５６．３０近辺、ユーロドル１．１７７５近辺＝ロンドン為替



ロンドン市場、これまでのところ介入とみられるような極端な値動きはみられていない。ドル円は東京朝方の156.53付近を高値に、東京午前とロンドン序盤に156.02付近まで下値を試した。しかし、156円の大台割れには至らず。前日NY終値156.39レベル付近での取引に落ち着いている。



ユーロドルとポンドドルは堅調に推移。NY原油先物が軟化したことを受けて、有事のドル買い圧力に巻き戻しの動きがみられている。ユーロドルは1.1778付近、ポンドドルは1.3630付近まで高値を伸ばしている。ただ、安値からの値幅は30-40ポイント程度にとどまっている。



ユーロ円やポンド円などのクロス円は円安方向に動いている。ロンドン時間に入ってユーロドルやポンドドルが買われる一方、ドル円はレンジ取引が継続しており、クロス円の円安につながっている状況。ユーロ円は183.50台から184.16付近まで、ポンド円は212.30付近から213.12付近までのレンジで買われている。



USD/JPY 156.35

EUR/USD 1.1773 GBP/USD 1.3627

EUR/JPY 184.07 GBP/JPY 213.05

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