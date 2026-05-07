カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が７日までに更新され、恋愛リアリティーショーについて語った。

松陰寺は自身がＭＣを務めた関西コレクションで、恋愛リアリティショー「今日、好きになりました」の出演者の人気に驚いたといい、「『今日好き』はロケ２泊３日くらいなのよ。『あいのり』って何ヶ月かずっと行くやん？２泊３日でスターになるってヤバない？」と話した。

これに対しカズレーザーは「良くないっすか？その方が夢あるじゃないですか」と反応。松陰寺は「いや夢あるけど。環境の変化にその子たち耐えうるかな？みたいな」と漏らすと、カズレーザーは「いい、どうだっていいでしょ、そんなの。売れりゃいいんでしょ」と語尾を強めた。

松陰寺は「心配もあるけど、そんなことでスターになられてたまったもんじゃねぇなもあるのよ。これは非常に考え方としては古いのかもしれないけど、何かを成し遂げたというよりは『人を好きになる』という誰にでもある行為をカメラの前でしただけで大スターになるってすごない？」と主張。

カズレーザーはこれに対し「２泊３日しか映ってないけど、あれはシリーズとしてある程度長く続くからもちろん見てる側はもっと（期間が）あるだろうし。そこに選ばれる段階でオーディションはもちろんあるわけでしょ。その辺のやつランダムに連れてきたわけじゃない。それは絶対ある。でもそこが見えてないからみんなそう思う」と意見を述べると、松陰寺は「お見事でした」「本当に今言った通りだよな」と同意した。