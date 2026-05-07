伝統工芸「井波彫刻」の彫刻師南部白雲さんたちは去年、アメリカでの巡回展に臨み、高い技術が世界で評価されました。住宅向けの需要が縮小する中、伝統を守りながら新たなニーズをどう切り拓くのか。井波彫刻の挑戦です。



井波彫刻協同組合が企画し、2009年に制作されたエレキギター「龍剣」です。井波彫刻の知名度向上を目指して作られました。



去年、アメリカで開かれた井波彫刻の巡回展で展示され、会場で龍剣を見たテキサス州の運送会社の社長が330万円で購入しました。井波彫刻に対する世界的な評価の高さがうかがえる出来事となりました。





井波彫刻の新たな可能性や海外での需要を探ろうと、この巡回展に参加し、現地で技を披露したのが、三代目南部白雲さん74歳です。南部白雲さん「本当に今が一番底かもしれませんけど、ここから希望の光は大いにあると思います。ただ努力次第だと思いますね。ちょうど節目の第一歩になるのかなという気がします」南砺市井波にある南部さんの工房では、職人を目指す若者や井波彫刻を学ぶ若い外国人が、研さんを積んでいます。250年以上の伝統がある井波彫刻。井波別院瑞泉寺など神社仏閣の装飾が起源とされ、住宅の天井と鴨居の間を飾る欄間の制作でその技術は花開いたとされています。彫刻師が一本の木を巧みに彫り上げ、仕上げた作品は圧巻です。しかし、住宅様式の変化に伴い、欄間の需要は減少していて、井波彫刻は今、過渡期にあると南部さんたちは話します。南部白雲さん「新しいニーズを先人たちが作ったもんで、それで今、井波は日本一の彫刻の街と言われているということですけども、だから当然私らは今時代が変わって欄間というニーズが少なくなった時代であれば、次のニーズを考えるのは必然的だと思いますし。今、井波が進むべき道はやっぱりその人のためのものを作る、オーダーメード、その人の何かと合わせたものを作るということが大きい」井波彫刻の将来を見据える南部白雲さん。去年11月からおよそ1か月にわたり、ニューヨークやマイアミ、サンフランシスコなどアメリカ7つの都市・10か所で木彫りの実演と解説を行いました。南部白雲さん「一つの木から彫り出すという、そういう技術の高さというものを感じてもらえた。日本にこんな所があるのかということで、ぜひ行きたいねという声がもうすごいたくさんありました。ニーズはあるなと、すごいあるなという感覚は受けました」アメリカでの巡回展は、おととし、南砺市井波を訪れて井波彫刻に魅せられたアメリカ・プリンストン大学4年のカリム・サルジさんの発案で、南部さんらが活動する「木あそび工房」を中心に、井波彫刻協同組合の協力を得て実現しました。巡回展では、井波という一つの地域に100人以上の彫刻師が技能集団として存在していることが極めて珍しいと受け止められました。また、職人が弟子を育てて技を伝える徒弟制度にも関心が集まったということです。サルジさんは、大学卒業後、井波彫刻の魅力を発信し、商品の注文を井波の職人につなぐ体制を作りたいとしています。南部白雲さん「私は伝統産業というのは脱皮の連続だと思うんですよ、だから脱皮の連続をして世の中の時代のニーズをつかみ切りながら、こうして長い何十年、何百年という歴史を持って、やっぱり脱皮せんところはだいたい廃れるんですよ。それで彫刻ばかりでなしに何かとコラボすることもすごく重要なのかなと」南部さんは、大量生産の時代や、生活様式や社会が変化する中でも、職人の技で作られたものの個性が人々の心を動かすと話します。南部白雲さん「人間が作ったもの、手で作ったものはやっぱり血が通っとるというか、だからそこにみんな魅力を感じる。やっぱり人間がものを作るというところに人の心が動くんで」南部さんは「井波彫刻」の伝統に向き合いながら、その将来を模索しています。