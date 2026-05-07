【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は６日、イランとの水面下での交渉について「過去２４時間で非常に良い議論が行われた」と記者団に述べ、戦闘終結が実現する可能性を示唆した。

ただ、イラン側は肯定的な見解を示しておらず、交渉の行方は依然として不透明だ。

トランプ氏は、イランと合意に達する可能性が「十分ある」とも強調した。米側が求める核兵器保有の断念についても「イランはその点を含め同意している」と主張したが、焦点であるウラン濃縮活動の扱いについては明言しなかった。

米ＣＮＮは、米国が提示いた合意案にイランが７日にも回答すると報じている。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、来週にも仲介国パキスタンで、米イランの協議が行われる可能性があるという。６日行われた米公共放送ＰＢＳのインタビューでは、合意に至らなければ「再び徹底的に爆撃する。単純なことだ」とけん制した。

米側の一連の発信に対し、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いタスニム通信は、「（米側の提案には）受け入れがたい内容が含まれている」とイラン側の見解を報じた。

一方、イランの港湾海洋管理当局は６日、ホルムズ海峡周辺を航行する全船舶に対し、イランの港が燃料や医療、修理などのサービスを提供すると発表した。米軍はイランの港への船舶の出入りを阻止する海上封鎖を解いていない。