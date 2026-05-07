春の息吹を感じるセミビュッフェディナー

2026年4月1日から6月30日まで、グランド ハイアット 東京（東京都港区六本木6-10-3）3階オールデイダイニング「フレンチ キッチン」にて「プランタン セミビュッフェディナー」が提供されています。

選べるメインは6種類

約20種類の前菜とスイーツがビュッフェスタイルで楽しめ、メインは6種類からチョイスできるセミビュッフェディナーです。

ビュッフェ形式で楽しめる前菜は「タケノコ、ほうれん草、ベーコンのキッシュ」「カツオの炙りサラダ ラビゴットソース」など今が旬の食材を味わえます。

「オーストラリア産牛ローストビーフ」「真鯛のポワレ」などのメインは6種類から選択でき、上品な甘さと柔らかさが特長の国産ホワイトアスパラガスを様々な味で楽しめます。

デザートには「ピスタチオ チェリー ムース」「チェリータルト」など春の新緑を思わせるものや、旬のチェリーがラインアップ。ビュッフェ形式で思う存分味わえます。

料金は食事のみが7480円、ワンドリンク付きが1万1300円、 シャンパンフリーフロー付きが1万4080円です。

提供時間は18時から21時30分までです。

詳細は公式サイトをご確認ください。