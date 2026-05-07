HEY-SMITHが、米国のスカパンクバンド Less Than JakeとのスプリットEP『Unity』を6月24日にリリースする。

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約2年ぶりとなる新曲を収録した本作は、両バンド3曲ずつの全6曲入り作品に。日本のスカパンクシーンを牽引するHEY-SMITHと、米国のスカパンクバンド Less Than Jakeによる国境を越えたコラボレーションが実現した形となる。

あわせて公開されたジャケットイラストは、ニューヨークを拠点に世界中で活躍するグラフィックアーティスト DRAGON76が描き下ろした。

CDは、通常盤とTシャツ付き予約生産限定盤の2形態でリリース。TシャツはキッズからXXLまで幅広いサイズ展開で、予約受付は5月17日まで。さらに、LP盤も10月頃に輸入盤として発売予定で、詳細は後日発表される。

なおHEY-SMITHは、7月からは47都道府県ツアー『HEY-SMITH 20th ANNIVERSARY ALL OVER JAPAN TOUR』を開催。さらに2027年4月には、大阪城ホールにて約5年ぶりとなるワンマンライブ『HEY-SMITH 20th Anniversary ONE MAN SHOW』の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）