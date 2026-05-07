全国的に気温上昇 30℃の真夏日になった長野県と岩手県

木曜日は南から暖かい空気が流れ込んだ上に各地で晴れて、全国的に気温が上がりました。25℃以上の夏日はおよそ440地点、30℃の真夏日となったのは全国で2地点で、長野県の上田では30.4℃まで上がりました。

【画像でみる】8日（金）午前0時〜午後9時までの降水と雲の予想

午後は北日本や北陸などで広く雨

金曜日は日本海の低気圧が発達しながら北日本付近に近づき、金曜日の午後は北日本や北陸などでは広く雨となるでしょう。また、上空の寒気の影響で、関東北部などでも午後は大気の状態が不安定となりそうです。急な強い雨や落雷・突風・ひょうなどに気をつけてください。さらに、前線の影響で、南西諸島でも金曜日の午後は雨が降る予想です。

金曜日の予想最高気温

札幌 ：16℃ 釧路：13℃

青森 ：19℃ 盛岡：23℃

仙台 ：22℃ 新潟：20℃

長野 ：24℃ 金沢：21℃

名古屋：25℃ 東京：27℃

大阪 ：23℃ 岡山：24℃

広島 ：23℃ 松江：20℃

高知 ：25℃ 福岡：22℃

鹿児島：24℃ 那覇：25℃

週末は九州〜近畿は広い範囲で晴れ 土曜日は東日本で晴れ

土日は九州から近畿は広い範囲で晴れますが、沖縄は金曜日の午後以降、梅雨空が続く予想です。

土曜日の午前は、北日本で荒れた天気の所があるでしょう。東日本では土曜日は晴れて、日曜日と月曜日は東〜北日本は広く晴れる見込みです。また、東京の予想最高気温は、土曜日は25℃、日曜日から来週水曜日は23℃から24℃ほどですが、来週木曜日は26℃で再び夏日となるかもしれません。