草なぎ剛(51)が7日、第1子が誕生したことを所属事務所CULENの公式サイトにて報告した。草なぎは20年12月に一般女性との結婚を所属事務所より発表している。

草なぎ剛　撮影：蔦野裕

公式HPでは「ご報告」というタイトルで、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した。

SNSでは「つよぽんおめでとう」「感慨深い」「いいパパになりそう」と、ファンが祝福する声が多数寄せられている。

【編集部MEMO】

草なぎ剛

1974年7月9日生まれ。51歳。

1991年CDデビュー。

2017年9月22日、オフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げる。

2020年12月一般女性との結婚を発表。

2026年5月第一子誕生を報告。