草なぎ剛、51歳で第1子誕生を報告「つよぽんおめでとう」「いいパパになりそう」SNSではお祝いコメント殺到
草なぎ剛(51)が7日、第1子が誕生したことを所属事務所CULENの公式サイトにて報告した。草なぎは20年12月に一般女性との結婚を所属事務所より発表している。
草なぎ剛 撮影：蔦野裕
公式HPでは「ご報告」というタイトルで、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した。
SNSでは「つよぽんおめでとう」「感慨深い」「いいパパになりそう」と、ファンが祝福する声が多数寄せられている。
【編集部MEMO】
草なぎ剛
1974年7月9日生まれ。51歳。
1991年CDデビュー。
2017年9月22日、オフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げる。
2020年12月一般女性との結婚を発表。
2026年5月第一子誕生を報告。
草なぎ剛 撮影：蔦野裕
公式HPでは「ご報告」というタイトルで、「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よろしくお願いいたします」と報告した。
SNSでは「つよぽんおめでとう」「感慨深い」「いいパパになりそう」と、ファンが祝福する声が多数寄せられている。
【編集部MEMO】
草なぎ剛
1974年7月9日生まれ。51歳。
1991年CDデビュー。
2017年9月22日、オフィシャルファンサイト「新しい地図」を立ち上げる。
2020年12月一般女性との結婚を発表。
2026年5月第一子誕生を報告。