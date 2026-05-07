真矢ミキ、釜揚げしらすで“ほぼお好み焼き”手料理公開「たっぷりで贅沢」「チリソース試してみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の真矢ミキが5月7日、自身のInstagramを更新。“ほぼお好み焼き”の手料理を公開した。
【写真】62歳女優「しらすたっぷりで贅沢」“ほぼお好み焼き”手料理
「私は間もなくドラマ撮影に入るため、最近は台本と恋人のような毎日を送っています…とはいえ、相手はなかなか手強く、せめて胃袋だけは機嫌良くしておこうと、いただいた今が旬の釜揚げしらすで“ほぼお好み焼き”作っています」と近況をつづった真矢。「お茶碗いっぱいのしらすに、千切りキャベツとベビーリーフ 卵二つ、水、小麦粉に混ぜ、20センチのフライパンで片面5分ずつ蓋をして待てば、ふわっと良い感じ ソースは王道お好み焼きソースも良し、ポン酢マヨも良しあとはチリソースもなかなか合います」と材料やレシピを記し、4分の1にカットした“ほぼお好み焼き”にレタスとトマトを添えたプレートを披露した。
この投稿に、ファンからは「しらすたっぷりで贅沢」「チリソース試してみたい」「栄養満点」「ふわふわで美味しそう」「ドラマ楽しみにしています」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】62歳女優「しらすたっぷりで贅沢」“ほぼお好み焼き”手料理
◆真矢ミキ、手料理公開
「私は間もなくドラマ撮影に入るため、最近は台本と恋人のような毎日を送っています…とはいえ、相手はなかなか手強く、せめて胃袋だけは機嫌良くしておこうと、いただいた今が旬の釜揚げしらすで“ほぼお好み焼き”作っています」と近況をつづった真矢。「お茶碗いっぱいのしらすに、千切りキャベツとベビーリーフ 卵二つ、水、小麦粉に混ぜ、20センチのフライパンで片面5分ずつ蓋をして待てば、ふわっと良い感じ ソースは王道お好み焼きソースも良し、ポン酢マヨも良しあとはチリソースもなかなか合います」と材料やレシピを記し、4分の1にカットした“ほぼお好み焼き”にレタスとトマトを添えたプレートを披露した。
◆真矢ミキの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「しらすたっぷりで贅沢」「チリソース試してみたい」「栄養満点」「ふわふわで美味しそう」「ドラマ楽しみにしています」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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