平井大、娘との手繋ぎショット公開「愛おしさが伝わってきて感動」「素敵な夢叶えてほしい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】アーティストの平井大が5月6日、自身のInstagramを更新。娘と手を繋ぐ姿を公開した。
【写真】人気アーティスト「おしゃれな親子」と話題の娘との2ショット
平井は「いつの日か、キミと一緒にステージに立つのが、パピーのささやかな夢だったりするのさ」とコメントし、妻でフォトグラファーのLady Brown Picturesが撮影した娘とのショットを公開。お団子ヘアでピンクのパーカーとパンツ姿の娘の手を引き、舞台裏の階段を一緒に上がっている後ろ姿が写されており、「＃TheBeachTrip2026」と自身が主催するビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」のハッシュタグが添えられている。
この投稿に、ファンからは「素敵な夢叶えてほしい」「おしゃれな親子ショット」「可愛い娘さん」「愛おしさが伝わってきて感動」などと反響が寄せられている。
平井は2022年2月に妻の妊娠を公表し、同年8月12日に第1子が誕生。2025年7月1日に第2子が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】人気アーティスト「おしゃれな親子」と話題の娘との2ショット
◆平井大、娘との手繋ぎショット公開
平井は「いつの日か、キミと一緒にステージに立つのが、パピーのささやかな夢だったりするのさ」とコメントし、妻でフォトグラファーのLady Brown Picturesが撮影した娘とのショットを公開。お団子ヘアでピンクのパーカーとパンツ姿の娘の手を引き、舞台裏の階段を一緒に上がっている後ろ姿が写されており、「＃TheBeachTrip2026」と自身が主催するビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026」のハッシュタグが添えられている。
◆平井大の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素敵な夢叶えてほしい」「おしゃれな親子ショット」「可愛い娘さん」「愛おしさが伝わってきて感動」などと反響が寄せられている。
平井は2022年2月に妻の妊娠を公表し、同年8月12日に第1子が誕生。2025年7月1日に第2子が誕生している。（modelpress編集部）
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