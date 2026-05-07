R-指定の美人妻「合わせて総重量約30kg」子ども2人抱えた自宅ショット公開 人生初ブリーチも報告「母は強し」「可愛いが渋滞してる」
【モデルプレス＝2026/05/07】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が5月6日、自身のInstagramを更新。子ども2人を抱っことおんぶした姿を公開した。
【写真】人気アーティストの美人妻「お家でのベストショット」“総重量約30kg”年子の2人を抱っこ
江藤は「最近のお家でのベストショット 2人合わせて総重量約30kg！母、頑張ってます」とコメント。長男を片手で抱っこ、長女をおんぶ紐でおんぶしながらの笑顔のセルフショットを披露し、「人生初のブリーチーーー」とブリーチした明るい髪色のボブヘアについても触れている。
この投稿に、ファンからは「母は強し」「ハイトーンとても似合ってる」「可愛いが渋滞してる」「さらに綺麗になった」「みんな可愛くて癒される」「年子育児頑張って」などと反響が寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アーティストの美人妻「お家でのベストショット」“総重量約30kg”年子の2人を抱っこ
◆江藤菜摘、子ども2人を抱っことおんぶした姿を公開
江藤は「最近のお家でのベストショット 2人合わせて総重量約30kg！母、頑張ってます」とコメント。長男を片手で抱っこ、長女をおんぶ紐でおんぶしながらの笑顔のセルフショットを披露し、「人生初のブリーチーーー」とブリーチした明るい髪色のボブヘアについても触れている。
◆江藤菜摘の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「母は強し」「ハイトーンとても似合ってる」「可愛いが渋滞してる」「さらに綺麗になった」「みんな可愛くて癒される」「年子育児頑張って」などと反響が寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】